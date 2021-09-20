Вашингтон, 20 сентября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Барабанщик группы Foo Fighters Тейлор Хокинс давал автографы за деньги после одного из концертов. Об этом 20 сентября пишет издание TMZ.

Urist-land.ru Деньги

По данным СМИ, музыкант раздавал автографы тем фанатам, которые предложат большую сумму денег. По признанию самого артиста, он не заставляет никого платить ему — он делает это ради удовольствия самих поклонников.

ИА REGNUM напоминает, что Тейлор Хокинс присоединился к группе Foo Fighters в 1997 году. В 2005 году он был признан «Лучшим рок-барабанщиком» по версии британского журнала Rhythm.