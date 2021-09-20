20 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 22:38 — REGNUM Заявление бывшего руководителя французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишеля Вуазена о том, что хотел бы, чтобы власти его страны как можно быстрее признали российский статус Крыма, вызвало дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 20 сентября в социальной сети Facebook.

Крым наш Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Историю не повернуть вспять, поэтому даже нет смысла обсуждать принадлежность Крыма! Полуостров вернулся в Россию навсегда», — указывает Irina N.

Многие пользователи пришли к выводу, что, несмотря на семь лет антироссийской пропаганды, иностранные политики начали понимать бессмысленность игнорирования очевидного факта: Крым — это Россия.

«Ну вот, лёд тронулся! В Европе просыпается здравый смысл! Крымчане — народ героический и легендарный навеки с Россией, и с этим никто поспорить не может!» — считает Розита Г.

Мишель Вуазен OSCE Parliamentary Assembly

Некоторые комментаторы отмечают, что мнение данного французского политика настолько малозначимо, что ему можно безнаказанно делать подобные заявления без страха получить наказание во Франции.

«Понятно. Отставной козы барабанщик. Это известный французский политик, к которому должен прислушаться весь Евросоюз? Да не смешите мои тапки! Никто во Франции, судя по всему, даже и не знает о его существовании, раз он позволяет себе такие заявления», — отмечает Oleg L.

Часть людей считает, что перед признанием Крыма французам следовало бы отменить санкции против Российской Федерации, ведь по большей части они были вызваны именно возвращением полуострова в состав России.

«У меня двойственные чувства. Пускай сначала свои санкции отменят! А может пусть этот Вуазен дует в свою Францию улиток кушать, а мы тут как-то сами. От их признания не холодно, не жарко, да и пользы никакой. Шум один», — поделился своим мнением Дмитрий Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что гражданам России должно быть абсолютно наплевать на чьё бы то ни было мнение по поводу признания Крыма.

«А что, мы какие-то неполноценные разве без признания со стороны Франции? Да плевать нам с высокой колокольни. Сами как-нибудь справимся с тем, как полуострова экономику устроить. Накормим и напоим, если надо будет. А Крым навсегда вернулся в Россию и никакие французы не изменят этого», — указывает Юрий Р.

Флаги России и Крыма Vahe Martirosyan

Нашлись и те, кто убеждены, что сложившееся положение дел выгодно всем сторонам и менять ничего не нужно.

«Когда-нибудь, но не сейчас, конечно, это обязательно произойдёт. Сейчас по объективным причинам ведь мир необходимо держать в напряжении — это нецелесообразно ни для кого, ни для России, ни для Франции. Потому что России стоит держаться от Запада подальше, и санкции с непризнанием Крыма способствуют этой цели. Франции же опять-таки полезно, потому что их любовная связь с Францией не позволяет полноценно взаимодействовать с Россией, иначе Отелло задушит свою Дездемону в пылу ревности», — пишет Boris S.

Напомним, 19 сентября бывший руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен заявил РИА Новости, что хотел бы, чтобы власти его страны как можно быстрее признали российский статус Крыма.