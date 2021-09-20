Казань, 20 сентября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. 20 сентября в Казани на стадионе «Казань Арена» «Рубин» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от санкт-петербургского «Зенита» со счетом 1:3. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Vyacheslav Evdokimov Малком в форме ФК «Зенит»

Первый мяч на экваторе первого тайма забил таранный форвард сборной России Артем Дзюба после передачи Клаудиньо — 0:1. Через пять минут 24-летний Клаудиньо забил свой первый мяч за «сине-бело-голубых» — 0:2. В конце тайма Дзюба оформил дубль — 0:3. Голевую передачу записали на Далера Кузяева. На 67-й минуте Дмитрий Чистяков срезал мяч в свои ворота и забил последний мяч в этой встрече — 1:3.

Желтые карточки: Константин Нижегородов — 50, Ярослав Ракицкий — 66, Хван Ин Бом — 76, Георгий Зотов — 90+2.

Бригада арбитров: Сергей Иванов | Валерий Данченко | Роман Усачев | Роман Сафьян | Алексей Амелин.

Составы команд:

«Рубин»: Юрий Дюпин, Мантасар Талби, Филип Уремович (Константин Нижегородов, 27'), Георгий Зотов, Илья Самошников, Хван Ин Бом, Андерс Дрейер, Хвича Кварацхелия (Солтмурад Бакаев, 73'), Оливер Абильдгор, Сеад Хакшабанович, Джордже Деспотович (Герман Онугха, 86').

«Зенит»: Станислав Крицюк, Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Вендел (Кравцов, 90'), Алексей Сутормин (Данил Круговой, 90'), Малком (Александр Ерохин, 75'), Клаудиньо, Артем Дзюба (Андрей Мостовой, 87').

Статистика матча («Рубин"/ «Зенит»)

Удары 3/10

Удары в створ 2/6

Угловые 2/3

Нарушения 6/3

«Зенит», одержав шестую победу в сезоне и набрав восемнадцать очков, укрепился на первой позиции в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с четырнадцатью очками остался пятой строчке.