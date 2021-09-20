Тема вывоза пшеницы с Украины активно муссируется в мировом медиапространстве. Вот даже, по слухам, президент Франции Эммануэль Макрон в телефонных переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским поднимал тему вывоза украинского зерна из морского порта Одессы. Казалось бы, при чём тут украинское зерно и американско-европейские политики, которые громче всех ратуют за его вывоз из этой страны? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно просто посмотреть, а кто, собственно, владеет сельхозземлями на Украине. По имеющимся данным, американские агрохолдинги, в том числе один с весьма подмоченной репутацией, давно и прочно засели на землях Украины и при этом весьма вольготно себя чувствуют и в агробизнесе России. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Цитата из т/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Заграница нам поможет!

Гибель олигарха и ряд вопросов

Разбор ситуации с зерном стоит, пожалуй, начать с сообщения о гибели олигарха Алексея Вадатурского в Николаеве. О чём стало известно 31 июля 2022 года.

Вадатурский — крупнейший латифундист Украины, гендиректор и владелец агрокомпании Nibulon. Той самой, которая должна была поставить пшеницу Египту, но в конце июля 2022 года покупатель расторг контракты на приобретение 240 тыс. тонн пшеницы с «Нибулоном» и Inerco.

Алексей Вадатурский

В своём выступлении, обнародованном на сайте Nibulon в феврале 2022 года, Вадатурский заявлял, что компанией был создан современный и цивилизованный рынок зерна в стране, самая мощная развитая сеть элеваторов и речных перегрузочных терминалов общим объёмом единовременного хранения зерна свыше 2,25 млн тонн (крупнейшая на Украине). Там же уточнялось, что предприятия Nibulon находятся в 13 регионах Украины, а флот насчитывает 81 судно. В активе Вадатурского также был и судостроительно-судоремонтный завод «Нибулон», который уверенно держал «курс на мировой рынок» (судя по заявлениям самого бизнесмена).

В выступлении олигарха отмечалось, что компанию знают и ей доверяют в 75 странах мира.

DOME PIRS Терминал. ООО СП «Нибулон»

То есть фактически у Вадатурского была в руках полная цепочка бизнеса, в том числе по продаже зерна за пределы Украины.

А ещё сын Вадатурского — бывший депутат от партии Петра Порошенко, бывшего президента Украины, который не прочь бы снова занять кресло. То есть что получается? Крупный землевладелец, торговец зерном с иностранцами, олигарх, связанный с экс-главой государства, который в стороне от офиса нынешнего президента Украины Зеленского, поговаривали, вёл свою игру.

Также ходили слухи, что за Вадатурскими стояли иностранные инвесторы. Не зря же «Нибулон» в 2012 году стал единственной компанией Украины, получившей кредитную поддержку Европейского банка реконструкции и развития. Точнее, часть от 125 млн долларов синдицированного кредита тогда выделил ЕБРР, а часть — иностранные банки, в том числе UniCredit Bank, BNP Paribas, Societe Generale, ING Bank, Hambros Bank.

С приходом к власти на Украине Зеленского начались земельные реформы. В 2020 году он подписал окончательную версию законопроекта о купле-продаже земли сельхозназначения, тем самым выполнив своё предвыборное обещание по открытию рынка земли. Как сообщала газета «Коммерсант» тогда, открытие рынка земли было «едва ли не ключевым условием для предоставления стране Международным валютным фондом (МВФ) очередного транша финансовой помощи». У реформы было много противников, споров, доходило до публичных протестов с призывами «Нет продаже земли иностранцам!», но Зеленскому мнение аграриев было, похоже, безразлично, а тогдашний министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и вовсе пытался убедить население, что, мол, с приходом иностранцев будут и зарплаты высокие, и рабочих мест больше.

На фоне этого Вадатурский стал весомой фигурой, бельмом на глазу офиса Зеленского.

А теперь возникает вопрос — кому на фоне зернового скандала была выгодна смерть крупнейшего агроолигарха Украины?

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До 2024 года по законопроекту покупать земли могут только граждане Украины, а потом и юрлица, но не иностранные. При этом ничего не мешает иностранным фирмам владеть земельными паями через так называемые фирмы-прослойки. Есть еще и оговорка, что купить земли могут те иностранцы, которые арендуют их не менее трёх лет.

Американские агрогиганты скупили земли Украины?

Еще в ноябре 2021 года итальянское издание ritimo.org, рассуждая на тему, кому выгодно открытие рынка земли на Украине, отмечало, что мелкие землевладельцы сдают свои земли в аренду как отечественным, так и иностранным компаниям. А это, как мы помним, открывает возможности для выкупа участков.

Итальянское СМИ со ссылкой на базу земельных сделок Land Matrix сообщило, что в ней указаны крупные контракты на сельскохозяйственные земли между украинскими и иностранными компаниями общей площадью 3,4 млн га, по другим данным — более 6 млн га. Среди землевладельцев назывались американские компании, фирмы из Саудовской Аравии, а также французская AgroGénération.

В конце мая 2022 года иностранное издание Australian National Review дополнило сведения тем, что три крупные американские транснациональные корпорации купили 17 миллионов гектаров украинских сельскохозяйственных земель (из общего земельного банка в 40 миллионов гектаров). Речь шла о компаниях Cargill, Dupont и Monsanto. Уточнялось, что ещё 5% сельхозземель приобрели юрлица, связанные с Китаем.

На американских агрогигантах и остановимся.

Терминал. Cargill, Inc. США

Cargill в мире и в России

На сайте компании Cargill уточняется, что она поставляет в мир продукты питания, сельскохозяйственную, финансовую и промышленную продукцию, работая в отрасли более 150 лет. Представлена фирма в 70 странах — от Африки, Азии до России. Украина также фигурирует на карте регионов присутствия Cargill.

В России американская «Каргилл» давно и активно вросла корнями и уходить по примеру других иностранных юрлиц, судя по заявлениям, сделанным еще в марте 2022 года, не собирается. При этом американская Cargill (ведущий мировой зернотрейдер и производитель продукции переработки зерна) тогда заявила, что прекращает инвестиции в РФ, но предприятия продолжат работу. В России компания работает с 1991 года, занимаясь в том числе экспортом зерна и подсолнечника, производством и торговлей растительными маслами и жирами, сбытом пищевых и кормовых ингредиентов.

«Каргилл» в России — это индустриальный комплекс компании в Тульской области, маслоэкстракционный завод в г. Новоаннинский, офис зернового и масличного бизнеса ООО «Каргилл» в Краснодаре, ОАО «Зерно» (Давыдовский элеватор) в Воронежской области, ООО ПКФ «Братья» и комбикормовый завод в Ростовской области, миноритарный пакет акций глубоководного зернового терминала КСК в Новороссийске, подмосковное ОАО «Геркулес».

Речной терминал КСК, по данным с сайта компании, используется для экспорта и транзита зерна из различных регионов России и Казахстана.

ООО «Каргилл» учреждено в 2011 году путем реорганизации в форме преобразования, прописано в Тульской области, входит в перечень системообразующих компаний. Владелец — компания «Каргилл Интернешнл Люксембург 2 С. А. Р. Л».

ООО — участник 65 госзакупок, контракты были заключены по 49 из них на общую сумму свыше 630 млн рублей.

По данным базы «Контур. Фокус», по итогам 2021 года выручка компании выросла на 20%, составив 117,8 млрд рублей, а чистая прибыль составила 4,3 млрд рублей. ООО числится учредителем ООО Производственно-коммерческая фирма «Братья» и акционером ОАО «Зерно» (работает с 2000 года).

McGhiever Штаб-квартира DuPont, Делавэр, США

Dupont в мире и в России

Вторым названным владельцем земель на Украине была компания Dupont. Под этим названием в открытых источниках фигурирует старейшая американская химическая корпорация, которая ведёт историю с 1802 года. Также уточняется, что она поставляет средства защиты растений.

Известно, что несколько лет назад фирма разделилась на три компании: специализирующуюся на сельском хозяйстве Corteva, материаловедении — Dow Inc. и специализированных продуктах — DuPont. На сайте агроактива уточняется, что компания Corteva Agriscience основана на богатом наследии компаний Dow, DuPont и Pioneer.

В ЕГРЮЛ фигурирует ЗАО «ДюПон Химпром», которое теперь носит наименование АО «Эфэмси Волга». За 2021 год ЗАО получило чистый убыток в размере 64,2 млн рублей. Оно создано в феврале 1998 года и прописано в Чувашии. В базе «Контур. Фокус» учредителями указаны «Дю Пон Оверсиз Оперейшнз Инк» (США) и ОАО «Химпром».

В Москве с 2002 года также работает ООО «Дюпон Наука и Технологии», которое принадлежит ООО «Кортева Агрисаенс Рус».

Компания «Кортева Агрисаенс Рус» работает в России с 2010 года, прописана в Ростове-на-Дону и занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Владеют ею американские юрлица — «Пионер Оверсиз Корпорейшн» и компания с ограниченной ответственностью «Кортева (Китай), Л. Л. с».

Ещё в мае 2022 года «Интерфакс» сообщил, что «Corteva приняла решение уйти из России и, уже приостановив новые продажи, инициирует план остановки производства и предпринимательской деятельности». Но на календаре август 2022 года, а компания по-прежнему действующая и даже не в стадии ликвидации.

Виридитас Общественные активисты протестуют против Monsanto.

Одиозное Monsanto

Одна из старейших американских компаний, упомянутая в публикации об украинских землях, — Monsanto довольно известна в мире, в том числе и участием в скандалах.

Например, гербицид, известный как средство от сорняков, — «Раундап» от Monsanto фигурирует в 110 тысячах исков. Так, в апреле 2019 года РИА Новости сообщало, что «в США подано более одиннадцати тысяч исков против компании, производящей гербицид «Раундап» — самое распространенное в мире средство от сорняков». Истцы посчитали, что оно, накапливаясь в организме человека, воде, сельскохозяйственных культурах, может нести вред. А до этого присяжные федерального суда в Сан-Франциско признали, что гербицид «Раундап» стал «существенным фактором», спровоцировавшим онкозаболевание у пожилого фермера из США. Компанию-производителя тогда обязали выплатить компенсацию — порядка 80 млн долларов.

Пабло Кальфукура Фабиан Томаси. Один из отравленных и убитых (2018г.) рабочих компании Monsanto.

Также в 2018 году экологи выступили с заявлением, что главный компонент препарата компании Monstanto вызывает массовую гибель пчёл и других опылителей.

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Помимо этого, именно Monsanto является создателем печально известного «Агента Оранж» — химического вещества, которое американские военные использовали во Вьетнаме в годы войны, чтобы с деревьев облетали листья и прячущихся в них партизан было лучше видно.

Таэль Волдыри у рабочего Monsanto, вызванные химикатами на производстве

Не лишним будет напомнить, что компания «Монсанто» владеет десятками компаний — производителей семян агрокультур по всему миру. В открытых источниках есть данные, что ей принадлежат более 50 компаний по производству семян.

Могла ли компания Monsanto пройти мимо такого лакомого куска рынка, как Россия? Не могла и не прошла.

С 2013 года по январь 2021 года в ЕГРЮЛ фигурировало некое ООО «Монсанто Рус», которое занималось оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для животных. После ликвидации этого актива правопреемником стало АО «Байер» — известный представитель фармацевтической индустрии. Казалось бы, где «Монсанто», а где «Байер»?

Дело в том, что в 2018 году ФАС России одобрила сделку по слиянию немецкой Bayer и американской Monsanto. До этого сделка была одобрена Еврокомиссией и минюстом США.

«Германская химкомпания Bayer и американская Monsanto объявили о слиянии в сентябре 2016 года, сделка приведет к созданию ведущего мирового производителя пестицидов и семян», — сообщал «Интерфакс» в 2018 году.

На момент подготовки материала АО «Байер», ставшее правопреемником ООО «Монсанто Рус», является действующей компанией в России. Её гендиректор — Нильс Йоханнес В. Хессманн. А компания «Байер» среди прочего по госконтрактам поставляет средства защиты растений госпредприятиям РФ.

В следующий раз, когда очередной европейский как бы эксперт или политик будут пытаться манипулировать темой мирового голода и обвинять Россию, пожалуй, не лишним будет вспомнить названия трёх американских холдингов — Cargill, Dupont и Monsanto, а также то, в какой именно стране расположены их головные офисы.