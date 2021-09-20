Москва, 20 сентября, 2021, 20:30 — ИА Регнум. В России к 2024 году мерами социальной поддержки будут охвачены 2,5 миллиона российских семей. Об этом 20 сентября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«Будут продолжены мероприятия по повышению благополучия семей посредством реализации национального проекта «Демография». К 2024 году меры социальной поддержки будут получать 2,5 миллиона наших семей», — сказал она.

Напомним, ранее сегодня правительство России утвердило план по реализации Концепции демографической политики до 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства, один из основных разделов плана посвящён вопросам поддержки семей с детьми и мерам, направленным на увеличение рождаемости. Предполагается, что к 2024 году меры соцподдержки на основании одного лишь заявления или проактивно (то есть вообще без заявления) должны предоставляться 60% российских семей.