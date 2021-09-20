Берлин, 20 сентября, 2021, 20:25 — ИА Регнум. На мировом рынке недвижимости наблюдается кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, сообщает 20 сентября Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жить или не жить?

Агентство процитировало бургомистра Берлина Михаэля Мюллера, который сказал, что в столицах Великобритании, Франции и Италии многие не могут рассчитывать купить жильё, а теперь ещё и в Германии сложилась подобная ситуация. По его словам, для определённых слоёв населения собственное жильё теперь просто недоступно.

С одной стороны, отмечает агентство, существует дефицит жилья, с другой — на него выросли цены. Что касается США, то здесь жильё более чем на 30% подорожало с момента самых больших всплесков стоимости в 2000-х годах.