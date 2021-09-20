Moody's повысил долгосрочные рейтинги депозитов крупнейших греческих банков
Афины , 20 сентября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Агентство Moody's Investors Service 20 сентября повысило долгосрочные рейтинги депозитов Национального банка Греции S. A., Eurobank S. A. и Alpha Bank S. A. до B2 с Caa1, а долгосрочный рейтинг депозитов Piraeus Bank S. A. до B3 с Caa2. Прогноз по рейтингам депозитов для всех четырех банков является позитивным, передает AMNA.
Рейтинговое агентство также повысило долгосрочные оценки рисков контрагентов (CRA) Национального банка Греции S. A., Eurobank S. A. и Alpha Bank S. A. до Ba3(cr) с B1(cr), а для Piraeus Bank S. A. до B1(cr) с B2(cr). Долгосрочные рейтинги рисков контрагентов (CRR) Национального Банка Греции S. A., Eurobank S. A. и Alpha Bank S. A. также были повышены до Ba3 с B2, а для Piraeus Bank S. A. — до B1 с B3. Краткосрочные рейтинги всех банков были подтверждены на уровне Not-Prime (NP), а их краткосрочные CRA — на уровне NP (cr). Одновременно Moody's повысило Базовую оценку кредитоспособности (BCA) Национального банка Греции S. A., Alpha Bank S. A. и Евробанка S. A. до b3 с caa1, а BCA Piraeus Bank S. A. — до caa1 с caa2.
Сегодняшнее рейтинговое действие в отношении четырех крупнейших греческих банков было в первую очередь обусловлено улучшением качества их активов и платежеспособности, а также хорошими перспективами дальнейшего повышения их текущей прибыльности — факторами, которые оказывают позитивное влияние на их BCAS, объясняют в кредитном рейтинговом агентстве. Кроме того, повышение рейтингов депозитов банков также отражает их недавние и предстоящие выпуски долговых обязательств, отвечающих требованиям MREL (минимальное требование к собственным средствам и приемлемым обязательствам), до конца 2025 года, что изменит структуру ответственности банков и увеличит имеющиеся резервы для защиты вкладчиков.
Позитивные прогнозы отражают ожидания Moody's относительно того, что четыре банка продолжат улучшать свои кредитные профили и будут в состоянии справиться с любыми новыми проблемными кредитами, образовавшимися в результате пандемии коронавируса. Рейтинги могут быть повышены в ближайшие кварталы, если банки сохранят свой достаточный капитал и ликвидность, полностью реализуя свои планы преобразований путем дальнейшего сокращения проблемных кредитов и использования потенциала экономического и кредитного роста греческой экономики, что значительно выиграет от механизма восстановления и устойчивости ЕС (RRF). Реальный ВВП Греции вырос на 16,2% в годовом исчислении во втором квартале 2021 года и, вероятно, вырастет в среднем примерно на 5% в течение 2021 и 2022 годов, предоставляя банкам хорошие возможности для увеличения своих кредитных портфелей и поддержки своих доходов.
Тем не менее, BCA греческих банков по-прежнему ограничены качеством их капитала, со значительными отсроченными налоговыми кредитами (DTC) в структуре капитала, а также задачей дальнейшего снижения их проблемных кредитов и стоимости риска, а также повышения их основной прибыльности за счет сокращения расходов и бронирования нового бизнеса, полагают в Moody's.