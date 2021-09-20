Афины , 20 сентября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Агентство Moody's Investors Service 20 сентября повысило долгосрочные рейтинги депозитов Национального банка Греции S. A., Eurobank S. A. и Alpha Bank S. A. до B2 с Caa1, а долгосрочный рейтинг депозитов Piraeus Bank S. A. до B3 с Caa2. Прогноз по рейтингам депозитов для всех четырех банков является позитивным, передает AMNA.

Iib.int Moody's

Рейтинговое агентство также повысило долгосрочные оценки рисков контрагентов (CRA) Национального банка Греции S. A., Eurobank S. A. и Alpha Bank S. A. до Ba3(cr) с B1(cr), а для Piraeus Bank S. A. до B1(cr) с B2(cr). Долгосрочные рейтинги рисков контрагентов (CRR) Национального Банка Греции S. A., Eurobank S. A. и Alpha Bank S. A. также были повышены до Ba3 с B2, а для Piraeus Bank S. A. — до B1 с B3. Краткосрочные рейтинги всех банков были подтверждены на уровне Not-Prime (NP), а их краткосрочные CRA — на уровне NP (cr). Одновременно Moody's повысило Базовую оценку кредитоспособности (BCA) Национального банка Греции S. A., Alpha Bank S. A. и Евробанка S. A. до b3 с caa1, а BCA Piraeus Bank S. A. — до caa1 с caa2.

Сегодняшнее рейтинговое действие в отношении четырех крупнейших греческих банков было в первую очередь обусловлено улучшением качества их активов и платежеспособности, а также хорошими перспективами дальнейшего повышения их текущей прибыльности — факторами, которые оказывают позитивное влияние на их BCAS, объясняют в кредитном рейтинговом агентстве. Кроме того, повышение рейтингов депозитов банков также отражает их недавние и предстоящие выпуски долговых обязательств, отвечающих требованиям MREL (минимальное требование к собственным средствам и приемлемым обязательствам), до конца 2025 года, что изменит структуру ответственности банков и увеличит имеющиеся резервы для защиты вкладчиков.

Позитивные прогнозы отражают ожидания Moody's относительно того, что четыре банка продолжат улучшать свои кредитные профили и будут в состоянии справиться с любыми новыми проблемными кредитами, образовавшимися в результате пандемии коронавируса. Рейтинги могут быть повышены в ближайшие кварталы, если банки сохранят свой достаточный капитал и ликвидность, полностью реализуя свои планы преобразований путем дальнейшего сокращения проблемных кредитов и использования потенциала экономического и кредитного роста греческой экономики, что значительно выиграет от механизма восстановления и устойчивости ЕС (RRF). Реальный ВВП Греции вырос на 16,2% в годовом исчислении во втором квартале 2021 года и, вероятно, вырастет в среднем примерно на 5% в течение 2021 и 2022 годов, предоставляя банкам хорошие возможности для увеличения своих кредитных портфелей и поддержки своих доходов.

Тем не менее, BCA греческих банков по-прежнему ограничены качеством их капитала, со значительными отсроченными налоговыми кредитами (DTC) в структуре капитала, а также задачей дальнейшего снижения их проблемных кредитов и стоимости риска, а также повышения их основной прибыльности за счет сокращения расходов и бронирования нового бизнеса, полагают в Moody's.