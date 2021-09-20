Правящая партия Грузии открестилась от «кровавых баннеров»
Тбилиси, 20 сентября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Глава парламентской фракции партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе отверг обвинения в том, что идея разместить на улицах Тбилиси «кровавые баннеры» принадлежит ему, сообщила телекомпания «Имеди». Он заявил, что автором этих баннеров является бизнесмен Михаил Габриадзе, выражавший собственную политическую позицию.
Мдинарадзе, в свою очередь, обвинил грузинских тележурналистов в применении двойных стандартов. По его мнению, телевизионные ролики оппозиционных партий разжигают вражду и ненависть, утверждая, что правящая партия «Грузинская мечта» «ведёт к смерти». Однако это не вызывает у журналистов никакого осуждения.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября на улицах Тбилиси появились баннеры с надписями «Нет нацистам! Нет злу! Нет предательству!» Оппозиционное «Единое национальное движение», против которого и направлены баннеры, обвинило в их создании и размещении правящую партию «Грузинская мечта».