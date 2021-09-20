Тбилиси, 20 сентября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Глава парламентской фракции партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе отверг обвинения в том, что идея разместить на улицах Тбилиси «кровавые баннеры» принадлежит ему, сообщила телекомпания «Имеди». Он заявил, что автором этих баннеров является бизнесмен Михаил Габриадзе, выражавший собственную политическую позицию.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Мдинарадзе, в свою очередь, обвинил грузинских тележурналистов в применении двойных стандартов. По его мнению, телевизионные ролики оппозиционных партий разжигают вражду и ненависть, утверждая, что правящая партия «Грузинская мечта» «ведёт к смерти». Однако это не вызывает у журналистов никакого осуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября на улицах Тбилиси появились баннеры с надписями «Нет нацистам! Нет злу! Нет предательству!» Оппозиционное «Единое национальное движение», против которого и направлены баннеры, обвинило в их создании и размещении правящую партию «Грузинская мечта».