Пекин, 21 сентября, 2021, 00:51 — ИА Регнум. Выступление китайского посла в США Цинь Ганя 31 августа перед Советом директоров Национального комитета по отношениям между США и Китаем было образцом дружелюбия и уверенности в завтрашней дружбе Вашингтона с Пекином. Почему эти слова Цинь Ганя могут не вполне выражать все нюансы американо-китайских отношений, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев. Исполненная веры в необходимость развивать дружбу и сотрудничество между Китаем и США речь китайского посла получила неожиданное развитие, когда Цинь Ганю начали задавать вопросы. На вопрос о том, что США должны сделать для развития отношений с Китаем, Цинь Гань ответил, что Вашингтон прежде всего должен перестать ухудшать ситуацию, а «если мы не можем разрешить наши разногласия, пожалуйста, заткнитесь». Вот такую, непривычную для дипломата форму приняло раздражение, которое, вероятно, испытывают в Китае от все туже затягивающегося узла противоречий между ним и США. Противоречий, особенно ощутимых на фоне также растущей торговой взаимозависимости двух стран. Читайте статью Владимира Васильева

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Китая и США

Китай против США: «скрывать свои возможности, дожидаться своего часа»