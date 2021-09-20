Белград, , 21:12 — REGNUM Сербия призовет международные Силы для Косово (KFOR) и НАТО к защите мирного сербского населения в Косово и Метохии, если ситуация на севере края обострится. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 20 сентября во время пресс-конференции в Белграде по поводу последних событий в Косово и Метохии, связанных с непризнанием автомобильных регистрационных номеров, которые сербам на севере края выдает Сербия.

Александр Вучич Predsednik.rs

«Мы не позволим, чтобы повторился погром сербов, как в 2004 году. Мы хотим компромисса и всегда готовы разговаривать обо всем», — процитировал телеканал b92 слова Вучича.

Вучич сравнил поведение Приштины в переговорах с Белградом с поведением продавца, который продает апельсины, берет деньги, а товар не отдает. Поэтому, отметил президент Сербии, Белград уже сыт по горло заявлениями европейских чиновников, которые призывают «обе стороны» к переговорам.

«В чем мы теперь провинились? Чем мы угрожаем албанцам? Что мы сделали против них в одностороннем порядке?», — задался вопросами Вучич.

Напомним, что 20 сентября утром власти сепаратистского Косово направили отряд боевиков «Росу», который они называют «спецназом», установить контроль за движением на пропускных пунктах Брняк и Ярине в сторону центральной Сербии. Они заставили жителей севера Косово и Метохии, которые используют сербские автомобильные номера, заплатить пошлину и взять временные косовские номера. Представитель Европейской комиссии Петер Стано позже призвал Белград и Приштину к мирному решению спора посредством диалога.