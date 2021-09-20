Пермь, 20 сентября, 2021, 20:16 — ИА Регнум. В Перми возле Пермского университета появился временный мемориал. Жители и гости города несут цветы и свечи в память о погибших в результате бойни, которую 20 сентября устроил 18-летний студент.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

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Мемориал расположен со стороны 5-го корпуса возле входа в университетский кампус на ул. Дзержинского, 2. На месте уже побывали полпред в Приволжском ФО Игорь Комаров и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Принести цветы и свечи все желающие смогут завтра, 21 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения на университет шесть человек погибли. Нападавшего задержали.