Афины , 20 сентября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Число зарегистрированных безработных в августе составило 996 733 человека, сообщило греческое Управление по трудоустройству OAED 20 сентября.

Греция

Данное число на 0,55% меньше по сравнению с июлем 2021 года (1 002 261) и на 8,57% меньше по сравнению с августом 2020 года (1 090 133).

Число безработных, ищущих работу, в августе составило 977 325 человек, из них 577 344 были безработными более 12 месяцев. На долю мужчин приходилось 324 128 (33,16 процента), а женщин — 653 197 (66,84 процента). Число безработных, не ищущих работу, в августе составило 19 408 человек. Число людей, получающих пособие по безработице, в августе составило 131 412 человек, из которых 31,36% составляли мужчины и 68,64% — женщины.

Население страны составляет менее 11 млн человек.