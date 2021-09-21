Вашингтон, , 00:45 — REGNUM 11 сентября это дата, 20 лет назад перевернувшая представления всей планеты о масштабах терроризма и способах борьбы с ним. О том, добились ли чего-нибудь США своим вторжением в Афганистан, рассказывает автор ИА REGNUM Авигдор Эскин. Месть за разрушение башен-«Близнецов» и гибель более трех тысяч американских граждан, забота о том, чтобы такое не могло повториться впредь, так было обставлено вторжение США в Афганистан в погоне за грозной террористической группировкой «Аль-Кайда» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И, стоит признать, что террористические атаки такого масштаба больше не удавались на территории США. Этот факт «математически подтверждает» большую безопасность для граждан США, наступившую после вторжения в Афганистан. А «после» в обыденном сознании чаще всего означает «вследствие». Но что ожидает США и их граждан завтра? Читайте статью Авигдора Эскина

11 сентября Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Двадцать лет после террористических ударов по Америке