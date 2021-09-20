Афины , , 21:59 — REGNUM Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу приняла членов греческой спортивной миссии на Параолимпийских играх-2020 в садах президентского особняка, передает AMNA 20 сентября.

Греция Черкасский Андрей © ИА REGNUM

Президент поздравила с достижениями спортсменов, завоевавших 11 медалей на минувших соревнованиях. Вместе с параолимпийцами во встрече с президентом принимали участие их тренеры и помощники.

На мероприятии также присутствовали представители и официальные лица паралимпийских видов спорта, заместитель министра культуры и спорта Лефтерис Авгенакис и генеральный секретарь по спорту Йоргос Мавротас.