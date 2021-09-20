Москва, 21 сентября, 2021, 00:25 — ИА Регнум. Гибель министра МЧС РФ Евгения Зиничева вызвала шквал комментариев в сети, причем комментариев зачастую ненавистнических или просто транслирующих всякие «сплетни в виде версий». Что здоровее и нужнее в отношении к своим героям для России в целом и для любого из ее граждан, об этом написал автор ИА REGNUMПлатон Беседин. Образ героя не существует сам по себе, в безвоздушном пространстве дежурного почитания. История героя заставляет делать выбор того, кто ее узнал. И тут уж во многом этот выбор, реакция на весть о подвиге определяется культурным здоровьем того, кому предстоит эту реакцию проявить. Конечно, вера в подвиг и героизм естественнее для людей, но мы видим в современной России и совершенно другую реакцию. Может, людей, готовых охаять все что угодно и не так много, но почему же они так заметны? Читайте статью Платона Беседина

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прощание с Евгением Зиничевым

Кто в России герой? Ивлеева-Собчак или Зиничев?