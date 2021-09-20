Афины , , 20:05 — REGNUM Греция подтвердила 2126 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила вечером 20 сентября Национальная организация общественного здравоохранения.

Коронавирус Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

С начала пандемии в Греции было подтверждено в сумм 632 908 случаев инфицирования.

За последние 24 часа также зарегистрировано 39 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 14 505.

В общей сложности 342 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 79,8% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, 128 пациентов с COVID-19 были госпитализированы за последние сутки.

Днем ранее сообщалось про 2190 новых случаев заражения.