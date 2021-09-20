20 сентября 2021 | Время чтения 6 мин

Ксаверий де Местр, , 22:37 — REGNUM На президента США Джо Байдена обрушились ряд американских СМИ после того, как он в воскресенье, 19 сентября, отправился на велосипедную прогулку по пляжу вместо того, чтобы решать многочисленные национальные кризисы и отвечать на вопросы репортеров.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Господин президент, что вы скажете Эммануэлю Макрону?» — спросил репортер, когда Байден проезжал мимо.

«Когда вы собираетесь позвонить Макрону?» — выкрикнул другой репортер.

Байден должен был позвонить президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы разрешить дипломатическую проблему, разразившуюся на прошлой неделе. Франция отозвала послов из США и Австралии в ответ на совместное соглашение между США, Австралией и Великобританией об атомных подводных лодках, которое аннулирует предыдущий договор с французской стороной.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Франция была уведомлена о сделке еще до ее заключения. Отметим, что Байден также сталкивается с национальными кризисами на южной границе и в Афганистане. Сотни мигрантов пересекли границу Техаса в субботу, 18 сентября, причем многие из них прибыли из Гаити.

Между тем несметное число американцев и союзников США остаются в в Афганистане после того, как 31 августа президент Байден отдал приказ о полном выводе американских войск, оставив страну в руках боевиков. Отставные военные лидеры призвали к массовой отставке дипломатических и военных руководителей из администрации Байдена в связи с фиаско во время эвакуации.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Поездка на велосипеде призвана показать, что он еще более или менее жив. То, что он не отвечает на вопросы, объясняется очень, очень, очень сильным снижением когнитивных способностей», — пишет CptVonTrapp.

Велосипедная прогулка Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР

«Меня поражает, как легко многие ведутся, пока правительство создает проблемы, чтобы люди нуждались в их услугах. Они делают вещи дорогими, чтобы вы нуждались в их помощи, большинство людей в правительстве не являются вашими друзьями. Они хотят получить гарантии занятости, делая вас зависимыми от них, правительство загоняет людей в ловушку нищеты, давая людям так много, что мысль об отказе от этого никогда не приходит в голову многим. Да, это действительно так просто, по этой и другим причинам я живу в раю для деревенщин. В раю (сельская Америка), где влияние правительства меньше на людей, и у нас всё еще есть некоторая свобода», — рассказывает wiseoldman110.

«Эта велосипедная прогулка длилась, пока они были в поле зрения камеры», — пишет wheresbiden.

«КАК БАЙДЕН МОЖЕТ НЕ ЗНАТЬ, какой вред он наносит этой стране и ее народу в глазах всего мира? Сейчас самое время объявить импичмент. То, что Байден психически (и физически) непригоден для продолжения работы на этом посту, подтверждается каждый день всё новыми и новыми катастрофическими фактами. Мы больше не можем ждать «последней соломинки», пока хребет этой страны не будет непоправимо сломан. Вопрос об импичменте уже вышел далеко за рамки простого импичмента», — считает romarub.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я согласен с вами и думаю, что это, должно быть, преступление — знать, что кто-то непригоден для должности, и сознательно скрывать это. Его жена и семья знали об этом. Оба моих родителя знали, что их состояние ухудшается, и оба приняли решение перестать водить машину и поручить мне заниматься их финансами и принимать другие важные решения, пока они еще были в состоянии жить в своем доме. Поразительно осознавать, что эта семья играла в этот фарс. Они в той же степени виноваты в ущербе, нанесенном этой стране, что и он», — отвечает MalCal.

«Вы не понимаете, это всё срежиссировано. Демократическая партия намеренно уничтожает нацию. Помните, Обама говорил о «фундаментальных переменах». Их намерение — обанкротить и окончательно сломать нацию, и установить социализм», — верит slumlord4liberty.

Дональд Трамп, Джо Байден и Барак Обама U.S. Marine Corps

«Надо отдать им должное за попытку. Они пытаются заставить его выглядеть молодым и подтянутым, чтобы все перестали обращать внимание на его неспособность произнести полную речь, не отвлекаясь и не сбиваясь со сценария (что заставляет их отключать трансляции)», — объясняет bidenbuffoonortraitor?911.

«Так и есть. Они любят напяливать на него эти устаревшие солнцезащитные очки пилота и сажать его на водительское сиденье Chevrolet Corvette. Однако это всего лишь модель автомобиля без двигателя», — соглашается useurhead4achange.

«Трамп столкнулся с глобальной пандемией из Китая. Как он отреагировал? Он обеспечил нам самое быстрое восстановление экономики в истории США. Он дал нам вакцину, чтобы покончить с вирусом в рекордные сроки. Он дал нам положительный ВВП в разгар пандемии впервые в мировой истории. Он дал нам рекордно высокий рост фондового рынка, несмотря на глобальную пандемию. До этого он дал нам самый низкий уровень безработицы за последние 60 лет. Он дал нам сильную национальную безопасность и сильный план пограничного контроля. Байдену всё это преподнесли на блюдечке с голубой каемочкой, и что он сделал? Предприятия по-прежнему испытывают трудности, инфляция вышла из-под контроля, национальная безопасность в полном беспорядке, пограничный кризис — самый серьезный за последние 60 лет, а американцы разобщены как никогда. Вот это крушение. Я на 100% голосую за Трампа в 2024 году», — рассказывает punisherxxx077.

Дональд Трамп во время визита в Афганистан. 2019 White House

«Я родился во время первого срока правления Эйзенхауэра (1953 год). Я сидел позади Кеннеди на церемонии открытия международного аэропорта Далласа. Вырос, наблюдая, как Джонсон помогал развалить страну на части. Я голосовал за президента в 1972 году, когда представилась первая возможность. Я уже давно здесь и видел, как несколько президентов приходили и уходили. Без сомнения. Джо Байден — это национальный позор. Я не припомню, чтобы какой-либо другой президент за всю мою жизнь был таким абсолютным неудачником во всём, что он делает. Каждый божий день он что-то портит. Боже, помоги нам», — расстраивается harper'sdaily.

«Джимми Картер также был неудачником практически во всём, но не таким разрушительным. Картер на самом деле не пытался уничтожить США, он просто был более хорошим гуманистом, чем президентом США», — вспоминает WashingtonDemocrats_r_iconoclasts.

«Это то, чего нельзя сказать о Трампе. Он всегда был готов отвечать на вопросы, даже если человек его ненавидел, он отвечал на их вопросы. Теперь у нас остались только вопросы без ответов», — комментирует thomasmedicine.

Напомним, что приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена до 41%.

Афганские боевики Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

Деятельность президента осуждают 55% граждан. При этом среди демократов его поддерживают 87%, а среди независимых только 32%.

Это самый низкий уровень одобрения деятельности Байдена за время его президентства. В опросе принимали участие совершеннолетние граждане США.

Предыдущий рейтинг одобрения Байдена составлял 46%.