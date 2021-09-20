Москва, 20 сентября, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Нателла Крапивина, бывший продюсер певицы Светланы Лободы, решила вернуться в шоу-бизнес. Об этом 20 сентября пишет издание StarHit.

Daniel Kruczynski Лобода

По данным СМИ, Крапивина планирует «поработать с молодёжью». «…собираюсь со своим партнером запускать музыкальный лейбл. Не раскручивать, а скорее, помогать музыкантам прокладывать свой путь. Быть не продюсером, а менеджером», — рассказала она о своих планах.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2021 года между Нателлой Крапивиной и исполнителем Филиппом Киркоровым произошёл конфликт. После этого продюсер «ушла» из шоу-бизнеса, а также закончила сотрудничество со Светланой Лободой.