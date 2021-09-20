Турин, Италия, 20 сентября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. 20 сентября журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что с лета 2022-го года в контракте Маттейса де Лигта с «Ювентусом» вступит в силу опция выкупа футболиста за 150 миллионов евро.

Ajax.nl Матейс де Лигт

Маттейс де Лигт перешел в «Ювентус» 18 июля 2019 года из амстердамского «Аякса» за 85,5 миллиона евро. На данный момент стоимость 22-летнего центрального защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро. Текущее соглашение де Лигта со «старой синьорой» рассчитано до конца сезона 2023/24.

В прошлом сезоне де Лигт принял участие в 27-ми матчах итальянской Серии А, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Всего защитник получил четырех желтые карточки.