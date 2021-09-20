Москва, , 19:47 — REGNUM Заявление Госдепа США об отсутствии «свободной и честной процедуры» на выборах в Государственную думу и невыполнении Россией международных обязательств — элемент гибридной войны, не имеющий ничего общего с реальностью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Леонид Слуцкий Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Такая оценка граничит с вмешательством, где явно сквозит досада от того, что все попытки коллективного Запада повлиять на политическую ситуацию в России были радикально пресечены. И не Вашингтону учить проведению «демократических выборов», говорить об отсутствии наблюдателей и рассуждать о соблюдении прав избирателей. Наведите сначала порядок в собственной избирательной системе», — отметил Слуцкий.

Претензии относительно отсутствия миссии БДИПЧ ОБСЕ — махровые двойные стандарты, уверен парламентарий.

«Россия предоставила наблюдательным структурам ОБСЕ квоту почти в два раза превышающую по численности состав делегации наблюдателей БДИПЧ на последних американских выборах. Однако они сами отказались приезжать в Россию. Это их выбор, но это не значит, что голосование в Госдуму проходило в отсутствие международного наблюдения», — сказал глава комитета.

Он напомнил, что мониторинговые группы из почти 60 стран мира следили за происходящим на избирательных участках в России и констатировали проведение выборов в полном соответствии с демократическими нормами. Это объективная реальность, все остальное — геополитическая борьба, заключил Слуцкий.

Россия в ходе выборов в Госдуму не выполнила обязательств о соблюдении политических прав, а также обязательства перед ОБСЕ и другими международными и региональными организации, заявил Госдепартамент США.

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