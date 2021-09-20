Москва, 20 сентября, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Блогер Ида Галич рассказала подписчикам о психологических трудностях после развода. Она опубликовала пост на эту тему в историях своего Instagram-аккаунта 19 сентября.

Скриншот с YouTube Ида Галич

Галич призналась, что сейчас у неё «не самое крутое психологическое здоровье». «Пью таблетки, ввожу йогу, думаю о курсе психотерапии», — рассказала блогер.

ИА REGNUM напоминает, что Ида Галич развелась со своим супругом, бизнесменом Аланом Басиевым, в апреле 2021 года. У них есть общий сын Леон.