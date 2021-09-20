Милан, Италия, 20 сентября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. 20 сентября официальный сайт миланского «Интера» сообщил, что 34-летний опорный полузащитник сборной Чили Артуро Видаль пропустит ближайший матч команды с «Фиорентиной» из-за травмы игры и недостаточной физической готовности.

Дмитрий Садовников Артуро Видаль

21 сентября во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» в матче пятого тура итальянской Серии А 2021/22 примет «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

В прошлом сезоне Артуро Видаль принял участие в 23-х матчах внутреннего чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом в ворота туринского «Ювентуса».

Видаль перешел в «Интер» 22 сентября 2020 года из каталонской «Барселоны» за 1 миллион евро. Текущее соглашение 34-летнего чилийца с «нерадзурри» рассчитано до середины 2022 года.