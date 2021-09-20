Бишкек, 20 сентября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев на заседании комитета по бюджету парламента Киргизии сегодня, 20 сентября, обратился к депутатам с просьбой увеличить финансирование медицины почти в два раза.

Med.kg Киргизские медики

По словам высокопоставленного чиновника, в 2021 году уже утвердили выделение 618 млн сомов (534 млн рублей) на нужды сферы здравоохранения.

«Но нам нужны будут дополнительно еще около 506,5 млн сомов (439 млн рублей). Поэтому просим увеличить финансирование на эту сумму», — подчеркнул глава минздрава.

Также Бейшеналиев сообщил, что в 2020 году работа по борьбе с коронавирусной инфекцией в Киргизии была выполнена на 77,8%.

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