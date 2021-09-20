Бишкек, , 19:26 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии возбудил против бывшего председателя центральной избирательной комиссии, экс-губернатора Чуйской области Туйгуналы Абдраимова уголовное дело о незаконном обогащении.

Киргизия PavelD

По версии следствия, он использовал свое служебное положение для незаконного получения материальных благ и преимуществ.

В ГКНБ утверждают, что за несколько лет работы на руководящих государственных должностях Абдраимов приобрел дорогостоящее имущество на сумму свыше 250 млн сомов (216 млн рублей), что в несколько раз превышает его официальные доходы. Также он делал крупные вклады в банки.

При этом для уклонения от уголовной ответственности он оформлял имущество и банковские активы на подставных лиц и близких родственников.

Спецслужбы Киргизии считают, что Туйгуналы Абдраимову фактически принадлежат 16 квартир, 18 земельных участков, 16 автомобилей, пять нежилых помещений, три крестьянских хозяйств, два парковочных места и несколько недостроенных объектов на территории курорта «Ысык-Ата».