Москва, , 19:26 — REGNUM Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) состоялось, и это очевидно, считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM, комментируя результаты ДЭГ на выборах, прошедших 17−19 сентября в РФ.

Павел Данилин Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Но некоторым партиям, конечно, надо «докрутить мозги», которые призывают своих избирателей не голосовать по системе Дистанционного электронного голосования, а потом расстраиваются: Как же так получилось, что у нас было больше, а стало меньше? Это же идиотизм. Вы сами кричали своим избирателям: «Не ходите на электронное голосование», а теперь рассказываете, что там могут быть какие-то фальсификации. Не удивительно, что там результаты могут разниться. Так что все в порядке. И тем более важно, что целый ряд кандидатов имел разницу между собой в полтора — два процента. А после подсчета стало ясно, что их результаты меньше, чем у конкурентов», — отметил политолог.

«К тому же в Москве четверть избирателей проголосовали электронно. А всего проголосовало 50 процентов. Получается, половина проголосовавших в Москве проголосовало электронно», — подчеркнул эксперт.

То есть, оппозиционные партии сами требовали, чтобы избиратели не принимали участия в электронном голосовании, и добились для себя соответствующего результата, считает Павел Данилин.

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