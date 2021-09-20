Москва, 20 сентября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Комик Юлия Ахмедова подала в суд на московского застройщика. Об этом 19 сентября сообщило издание «Газета.ru».

ТНТ Юлия Ахмедова

По данным СМИ, причиной судебного иска стало невыполнение застройщиком условий договора — компания сдала квартиру на несколько месяцев позже обещанного срока. Ахмедова решила взыскать с неё в общей сложности 4 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что Юлия Ахмедова с 2003 по 2012 годы была капитаном команды КВН «25-ая». Комик являтся продюсером телешоу Stand Up.