Москва, , 19:21 — REGNUM Турция и Азербайджан не остановятся в Карабахе. Об этом 20 сентября заявил ИА REGNUM вице-президент Союза армян России Левон Муканян.

«Арцах — это всего лишь ворота. После сдачи Арцаха последует сдача некоторых территорий Армении», — заявил эксперт.

После такого отступления «Турция соединится со странами Средней Азии, и в ЕС хлынет дешёвый газ, минуя все российские коммуникации», считает Муканян.

Напомним, что ранее политолог заявлял о том, что азербайджанские войска открыто осуществляют перемещения по территории Армении и даже перекрывают движение на дорогах республики.