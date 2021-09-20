Москва, 20 сентября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Гидрографическое судно Северного флота «Горизонт» завершило полуторамесячную арктическую экспедицию по изучению малоисследованных районов Мирового океана у северных островов архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщает 20 сентября пресс-служба флота.

Paul Gierszewski Арктика

Экипаж под командованием Виталия Хопрячкова привёл своё судно в пункт базирования гидрографических судов Северного флота — посёлок Мишуково.

«В течение августа и сентября его экипаж и гидрографическая группа во главе с капитаном 3 ранга Денисом Бехтольдом успешно выполнили задачи по изучению малоисследованных районов Мирового океана у северных островов архипелага Земля Франца-Иосифа», — указано в сообщении пресс-службы.

«В ходе комплексных океанографических работ проведена съёмка рельефа дна общим объёмом более 11 тыс. километров, взяты пробы воды и грунта на акватории Баренцева и Карского морей», — уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что результаты этой экспедиции высоко оценены командованием.

С прибытием судна «Горизонт» в базу практическая часть сезонных высокоширотных океанографических исследований Арктики в 2021 году считается завершенной.