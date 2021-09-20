Пермь, 20 сентября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Погибшими в результате нападения 18-летнего студента на Пермский университет стали пожилая женщина, четыре девушки и юноша. Список приводят СМИ и телеграм-каналы.

Траур

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По данным канала 112, женщине было 65 лет. Также погибли 20-летний юноша, две девушки 20 и 25 лет. Личности и возраст ещё двух девушек к моменту публикации установить не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба произошла в университете 20 сентября. Нападавший был задержан. В момент задержания он получил пулевое ранение.