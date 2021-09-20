Москва, 20 сентября, 2021, 19:14 — ИА Регнум. 20 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится центральный матч восьмого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 ЦСКА — «Спартак». Московское дерби начнется в 19:30 по московскому времени.

Елена Рыбакова Марио Фернандес

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Игорь Акинфеев — Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Бахтиер Зайнутдинов — Иван Обляков, Яка Бийол, Алан Дзагоев, Чидера Эджуке, Федор Чалов — Антон Заболотный.

Запасные: Ильзат Ахметов, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Данила Боков, Владислав Яковлев, Дмитрий Каптилович, Владислав Тороп, Эдуард Багринцев, Эмиль Бохинен.

«Спартак»: Александр Максименко — Дантас Айртон, Максимилиан Кауфриз, Самуэль Жиго, Георгий Джикия — Наиль Умяров, Руслан Литвинов — Квинси Промес, Виктор Мозес, Джордан Ларссон — Эсекьель Понсе.

Запасные: Зелимхан Бакаев, Александр Бакаев, Михаил Игнатов, Илья Кутепов, Артем Ребров, Андрей Ещенко, Александр Селихов, Николай Рассказов, Данил Денисов.

Ранее сообщалось, что фланговый защитник Марио Фернандес рискует пропустит московское дерби из-за повреждения, полученного во время матчей национальных сборных.

Бригада арбитров: Сергей Карасев | Алексей Лунев | Андрей Болотенко | Павел Шадяхано | Виталий Мешко.

В последний раз ЦСКА и «Спартак» играли между собой 25 апреля 2021 года. Тот матч завершился минимальной победой «красно-белых» со счетом 1:0. Единственный мяч на 52-й минуте встречи забил форвард сборной Швеции Джордан Ларссон.