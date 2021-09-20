Киев, 20 сентября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Украинский националист-радикал Сергей Стерненко сегодня, 20 сентября, сделал заявление, вероятно касающееся кровавых событий в Перми.

VoidWanderer Сергей Стерненко

«Каждый день, когда россиян становится меньше, это хороший день», — написал он в социальных сетях.

Надо отметить, что заявление Стерненко было в целом негативно воспринято даже его сторонниками.

Напомним, 20 сентября в пермском вузе вооруженный студент открыл стрельбу. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Президент России Владимир Путин заявил, что гибель людей в Перми — это большая беда, не только для семей погибших, но и для всей страны.