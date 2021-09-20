Ханты-Мансийск, , 19:11 — REGNUM В Югре на пост заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа назначен Евгений Адамов. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей.

Евгений Адамов Www.mos.ru

Он будет курировать строительство, дорожное строительство, транспорт, ЖКХ.

Евгению Адамову 62 года. Он более восьми лет работал в правительстве Москвы в должности заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Помимо этого он продолжительное время руководил несколькими предприятиями.