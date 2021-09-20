20 сентября 2021 | Время чтения 6 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:38 — REGNUM Сотни мигрантов из Гаити начали пересекать реку Рио-Гранде вблизи Дель-Рио, города на границе американского штата Техас, чтобы попасть в США. При этом в 50 метрах от реки находится магистраль, созданная специально для въезда в США, но в данный момент она закрыта. Поэтому мигранты выбрали незаконную дорогу к американской границе, начав в больших количествах приезжать на автобусах и такси к узкому, неглубокому каналу.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация окончательно вышла из-под контроля», — сказал репортер Fox News Билл Мелугин в субботу, 18 сентября, в Дель-Рио.

На кадрах репортажа Fox News видно, как сотни людей находятся по две стороны реки, раздеваясь, чтобы войти в воду. На «американской» стороне Рио-Гранде мигранты развесили мокрую одежду. Преодолев реку, многие начали купаться и мыться в мутной воде, раздеваясь почти догола.

«Мы приехали сюда два дня назад. За это время стало только хуже. Честно говоря, просто поражает то, что мы видим здесь, на этой реке, потому что мы находимся здесь уже два часа, почти два часа, и эта очередь людей не останавливается», — отметил Мелугин и добавил, что это «кризис во всех его проявлениях». Число мигрантов под мостом в среду, 15 сентября, составляло около 4 тыс. человек, а к пятнице, 17 сентября, выросло до 11 тыс. человек.

Остается неясным, как такое большое количество людей собралось за столь короткий срок.

Таможенная и пограничная служба США ранее закрыла пограничную магистраль в Сьюдад-Акунья, на реке Рио-Гранде в Мексике, «в связи с чрезвычайными проблемами безопасности».

Крест на берегу реки Рио-Гранде в память о мигрантах, умерших при попытке пересечь границу США (сс) DGAPA

Администрация президента США Джо Байдена в данный момент планирует широкомасштабную депортацию гаитянских мигрантов, в том числе самолетами.

Над деталями операции еще работают, но ожидается, что будут отправлять по восемь рейсов в день, согласно официальным источниками, говорившим с Associated Press на условиях анонимности.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Не хочу показаться истеричным или излишне драматичным, но я не понимаю, как эта страна собирается это пережить. Я не понимаю, как это отвечает интересам нашей страны. Мы все еще боремся с пандемией, и теперь мы собираемся впустить в страну людей, которые не прошли тестирование на COVID-19 и, возможно, не имеют прививок. Как мы собираемся содержать всех этих людей? Я понимаю гуманитарную озабоченность, но и другие станы могут взять на себя бремя «спасателей мигрантов». Нам не нужно привозить всех сюда», — считает oneguy393.

«Это сделано для того, чтобы помочь США развалиться. Как и безумные расходы, которые администрация Байдена пытается выжать, не оставляя нам «никакой альтернативы», кроме перехода к социализму. Вот почему они все это делают», — отвечает towny.

«Люди продолжают говорить о том, сколько может стоить стена на границе, но самый дорогой проект стены — это тот, который никогда не будет построен. Стоимость этой стены — наша нация», — пишет durlek.

Международный пограничный переход между Сьюдад-Акунья (Мексика) и Дель-Рио (Техас, США) (сс) Gunnar Wolf

«США опускаются на последнее место по безопасности в мире из-за мигрантов!» — восклицает Roadhouse99.

«Еще одна политика Байдена. А все скинут на Трампа. Тем временем демократы подсчитывают всех своих будущих избирателей», — отмечает Berg.

«Это было так неизбежно из-за неудачного руководства администрации Байдена. За короткие восемь с лишним месяцев эта администрация навела полный хаос в нашей стране, и я пришел к выводу, что анархия была их планом с самого начала. Мы должны твердо противостоять их планам!» — призывает bb804.

«Я согласен, что это кажется спланированным, но с какой целью? Они хотят настоящего восстания или гражданской войны? Или, может быть, они просто хотят нашего полного подчинения, чтобы остаться у власти? Эвакуация из Афганистана стала настоящим хаосом, и наши союзники в ярости. Южная граница — это не миграция, это вторжение… Это действительно катастрофа для США», — рассуждает maryg818.

«Я не фанат NRA (Национальная стрелковая ассоциация США), и вообще-то я думал, что люди с оружием — это чудаки в шапках из фольги, но я только что купил свою первую винтовку. Почему? Начальник местной полиции сказал мне: «Если вы позвоните 911, мы, вероятно, ответим в течение 10−15 минут…». И вот поэтому, дамы и господа, администрация Байдена — лучшая реклама огнестрельного оружия за долгое время… (при этом я сам демократ)», — рассказывает TheRaisedEyebrow932.

Президент США Джо Байден (сс) The White House

«Демократы никогда не объясняют, какой смысл предлагать «бесплатные услуги» миллионам неграждан США, прорывающимся через границу. Помните, как много лет назад люди, которые говорили подобные вещи, считались теоретиками заговора? Сегодняшние заговоры, как правило, всегда являются завтрашней реальностью», — отмечает crzybilly74.

«Если вы посмотрите, сколько тратится на бездомных или нелегалов, то обычно это от 100 тыс. до миллиона на голову в год. Большая часть этих денег попадает в карманы местных лидеров и их филиалов, но это отличный пример того, что правительству не нужна и малая часть налоговых сборов, которые они просят», — объясняет texasranger1981.

«Губернаторам приграничных штатов давно пора задействовать национальную гвардию, чтобы остановить поток нелегалов. Федеральное правительство неоднократно показывало, что оно не может или не хочет действовать. Пришло время штатам взять под контроль свои границы», — уверен knightnblu.

«Наше президентство и наш Конгресс превратились в монархию. Наш президент и Конгресс больше не служат ни народу, ни республике, они служат только себе», — отвечает notnowdarnit.

«Это называется олигархией. Правит элитный класс, который не отвечает ни перед кем из маленьких людей», — поддерживает Grandpa1217.

«Ничего не делается, вашингтонские республиканцы не проводят слушаний, военные не берутся защищать наш суверенитет, а президент приказывает отключить СМИ. Тем временем тысячи людей просто прогуливаются без всякой проверки. Это противозаконно, и все члены администрации должны быть арестованы и предстать перед большим жюри», — осуждает Sweede663.

Беженцы во временном лагере в городе Донна, штат Техас (сс) U.S. Customs and Border Protection

ИА REGNUM напоминает, президент США Джо Байден отменил ряд распоряжений экс-главы Белого дома Дональда Трампа по миграционной политике Соединенных Штатов.

По его словам, новая администрация президента США пытается исправить ошибки предыдущего правительства. Сам Байден пообещал устранить «причины миграции» из Латинской Америки и обеспечить интеграцию мигрантов в американское общество.

При этом Лора Райс, директор Центра технологической политики (Center for Technology Policy), высказала мнение, что «выгоду от миграционного кризиса получают картели, занимающиеся нелегальной иммиграцией, и зарабатывая на этом в данный момент около $20 миллионов в день. Отвратительный провал левых в этом вопросе — поправки к законодательству, предоставляющие льготы одиноким детям, пересекающим границу. Они (левые) это сделали под слоганом предотвращения торговли женщинами и детьми, но очевидно, что они терпят неудачу в этом вопросе».