Тбилиси, , 19:15 — REGNUM «Мы провели глубокие и содержательные дискуссии», — заявил 20 сентября экс-президент ГрузииМихаил Саакашвили по итогам встречи Киеве с первыми 20 участниками конкурса по борьбе с коррупцией в Грузии, сообщает грузинский телеканал «TV пирвели».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что недавно Саакашвили объявил о проведении под его руководством «Конкурса по борьбе с коррупцией и непотизмом и поддержки инновационных идей».

«В Грузии очень много умных людей, но этим людям нужно найти правильное применение. Мы должны сделать всё, чтобы создать условия в их собственной стране, позволить им реализовать себя, и ни в коем случае не допустить, чтобы единственным выходом для них оставался бы выезд из Грузии в другие страны, где они будут работать на процветание этих стран, а Грузия их потеряет», — сказал Саакашвили