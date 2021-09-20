Тбилиси, 20 сентября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. «Мы провели глубокие и содержательные дискуссии», — заявил 20 сентября экс-президент Грузии Михаил Саакашвили по итогам встречи Киеве с первыми 20 участниками конкурса по борьбе с коррупцией в Грузии, сообщает грузинский телеканал «TV пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Напомним, что недавно Саакашвили объявил о проведении под его руководством «Конкурса по борьбе с коррупцией и непотизмом и поддержке инновационных идей».

«В Грузии очень много умных людей, но этим людям нужно найти правильное применение. Мы должны сделать всё, чтобы создать условия в их собственной стране, позволить им реализовать себя, и ни в коем случае не допустить, чтобы единственным выходом для них оставался бы выезд из Грузии в другие страны, где они будут работать на процветание этих стран, а Грузия их потеряет», — сказал Саакашвили