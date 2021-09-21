Токио, , 00:12 — REGNUM Сложившиеся и крепнущие партнерские отношения между Россией и Китаем не дают спокойно спать западным стратегам. Что пытаются противопоставить российско-китайской дружбе по части пропаганды, рассказывает обозреватель ИА Анатолий Кошкин. Япония, несмотря на свой, прописанный в японской конституции пацифизм, продолжает наращивать военную мощь, адресуясь к необходимости защищаться от России и Китая. Но, кроме непосредственно военно-технических усилий, ползучая милитаризация Японии сопровождается пропагандой, призванной оправдать как сам этот процесс, так и отмыть грязь военных преступлений с японской истории времен Второй мировой войны. Таким образом, Японию пытаются представить почти совсем невинной «жертвой», оставив в тени ее союзничество с гитлеровской Германией и зверства собственно японских милитаристов на оккупированных территориях. Теперь же эта схема может быть дополнена попыткой «зайти с Запада» и внести через западную прессу раскол в российско-китайское партнерство. Что послужило поводом к такому предположению? Читайте статью Анатолия Кошкина

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Попытки Запада внести раскол в отношения России и Китая обречены на провал