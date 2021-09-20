Вашингтон, , 19:03 — REGNUM Российские законы об «экстремистских организациях», «иностранных агентах» и «нежелательных организациях» «не способствовали свободной и честной процедуре» выборов в Госдуму РФ, заявил 20 сентября глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Будь бдителен! Агент не дремлет

По его словам, недопущение иностранных агентов и экстремистов к участию в выборах «в значительной степени ограничивало политический плюрализм и создавало препятствие осуществлению политических прав российского народа».

«Ограничения со стороны властей РФ, которым предшествовали широкомасштабные усилия, направленные на маргинализацию независимых политических фигур, также помешали Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и ее Парламентской ассамблее осуществлять наблюдение на выборах, что снизило уровень прозрачности, которая необходима для честных выборов», — заявил представитель Госдепа США.

Напомним, в США давно действуют гораздо более жёсткие законы об «иностранных агентах», включающие в себя пятилетний срок тюремного заключения. Аналогичные нормы, принятые в России, требуют соответствующей маркировки информации и ресурсов таких организаций и лиц, а наказание ограничено денежными штрафами.

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