Казань, 20 сентября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. 20 сентября в Казани на стадионе «Казань Арена» «Рубин» в матче восьмого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Хвича Кварацхелия обрабатывает мяч

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Юрий Дюпин — Илья Самошников, Монтассар Талби, Филип Уремовч, Георгий Зотов — Хван Ин Бом, Оливер Абильдгор — Хвича Кварацхелия, Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович — Джордже Деспотович.

«Зенит»: Станислав Крицюк — Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин — Вендел, Далер Кузяев — Клаудиньо, Малком, Артем Дзюба.

Бригада арбитров: Сергей Иванов | Валерий Данченко | Роман Усачев | Роман Сафьян | Алексей Амелин.

В дебютном матче за казанский «Рубин» 23-летний датский атакующий полузащитник Андерс Дрейер забил три мяча в ворота «Урала» из Екатеринбурга.

На данный момент «Зенит» семнадцатью очками идет на первой позиции в турнирной таблице РПЛ. «Рубин», набрав четырнадцать очков, занимает пятое место.