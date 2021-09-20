Самара, 20 сентября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Убийство шести человек в Перми шокировало отца стрелка, передаёт 20 сентября RT.

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

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Отец задержанного сказал, что, узнав о том, что сделал его сын, испытал шок. В таком же состоянии находится мать задержанного по делу о массовом убийстве.

Мужчина рассказал, что сын всегда был «увлечён только компьютером». На предложение сходить погулять он обычно отвечал: «Я не хочу гулять, я сижу за компьютером».