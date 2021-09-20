Москва, 20 сентября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. В Москве с понедельника, 20 сентября, начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа на станциях метрополитена, МЦД и МЖД. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации от гриппа

«С сегодняшнего дня начали работу мобильные пункты вакцинации против сезонного гриппа у 41 станции метро, 4 станций Московского центрального диаметра и Московской железной дороги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мобильные пункты вакцинации городских поликлиник «уже шестой год проводят вакцинацию от гриппа у станций метро, и всегда это было очень востребовано». Перед прививкой каждый человек сможет пройти медосмотр, чтобы определить, есть ли у него возможные противопоказания, после чего получит сертификат и устные рекомендации врача, отметили в департаменте. Уточняется, что для прохождения вакцинации при себе достаточно иметь только паспорт. Сообщается, что в будние дни мобильные пункты будут работать с 08:00 до 20:00, по субботам — с 09:00 до 18:00, по воскресеньям — с 09:00 до 16:00.