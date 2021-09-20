Нижний Новгород, 20 сентября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. В Нижегородской области на выборах в Государственную думу РФ пятипроцентный избирательный порог смогли преодолеть пять партий. Об этом сообщает региональный избирком сегодня, 20 сентября.

Натаялья Стрельцова ИА REGNUM Единый день голосования 19 сентября 2021

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По предварительным данным, «Единой России» удалось заручиться поддержкой 49,76% проголосовавших нижегородцев. На втором месте расположилась КПРФ, за которую проголосовали 19,3%. Замыкает тройку лидеров «Справедливая Россия» с результатом 8,59% голосов.

Затем следует ЛДПР — ей жители региона отдали 7,15% голосов, и партия «Новые люди» — её поддержали 5,2% нижегородских избирателей.

На выборах в законодательное собрание Нижегородской области пятипроцентный барьер также преодолели пять политических блоков: «Единая Россия» заполучила 48,86% голосов, КПРФ — 19,28%, «Справедливая Россия» — 9,56%, ЛДПР — 7,03% и «Новые люди» — 5,53%.