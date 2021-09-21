Варшава, , 00:09 — REGNUM Высказывания польских политиков на тему Polexit, возможности выхода Польши из Евросоюза иногда поражают своей непоследовательностью. Как используют тему «бегства Польши из ЕС» различные политические силы и к чему склоняется польское властное большинство в этом вопросе, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский. Недавнее высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого как бы поставило точку в давно обсуждавшемся вопросе, никакого выхода Польши из Евросоюза не может быть. Но высказывания других политиков, даже не из оппозиционного лагеря, а принадлежащих к правящей польской «Праву и Справедливости», заставляют предположить, что тема Polexit еще не так близка к закрытию, как это следует из заявления Моравецкого. Дело в том, что каждый раз, когда происходят трения между Варшавой и Брюсселем, тема выхода Польши из ЕС становится интересной для внутренней повестки польской политики. И хотя члены «Права и Справедливости» пытаются представить себя «верными евросоюзовцами», а своих политических конкурентов из оппозиции европессимистами, сама польская постановка вопроса в противостоянии Берлину и Брюсселю выглядит не способствующей усилению единства ЕС, Что же такая позиция Польши означает для нее самой и ее соседей? Читайте статью Станислава Стремидловского

Иван Шилов © ИА REGNUM

Варшава слишком переоценивает свое значение для ЕС