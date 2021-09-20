Екатеринбург, 20 сентября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. 20 сентября в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» футбольный клуб «Урал» принимал московский «Локомотив». Матч восьмого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 завершился со счетом 0:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

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Желтые карточки получили Эрик Бикфалви (33'), Арсен Адамов (43'), Франсуа Камано (90+4'), Тин Едвай (90+4') и Даниэль Мишкич (90+4'). На матче работала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Ассистенты главного судьи — Арам Петросян и Наиль Сейфетдинов.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Помазун, Кузьмичев, Мамин, Адамов, Егорычев (Герасимов, 85'), Гаджимуратов, Кулаков (Подберезкин, 79'), Йовичич, Мишкич, Колесниченко, Бикфалви (Максименко, 46').

«Локомотив»: Гильерме, Насименто, Едвай, Сильянов (куликов, 86'), Тикнизян, Баринов, Марадишвили, Бека Бека (Анджорин, 62'), Камано, Лисакович (Керк, 67'), Смолов.

Статистика матча («Урал"/ «Локомотив»)

Удары 5/12

Удары в створ ¾

Владение 39%/61%

Угловые 3/7

Нарушения 20/14

«Локомотив», набрав шестнадцать очков, укрепился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» без побед и с тремя очками остался на последнем месте.