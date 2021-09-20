Киев, , 18:58 — REGNUM Первый заместитель председателя депутатской фракции «Слуги народа» Александр Корниенко не ожидает проблем при голосовании в Раде за постановление о признании нелегитимными результаты выборов в Государственную думу России.

Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он сказал на брифинге 20 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Корниенко, 21 сентября проект постановления будет рассмотрен профильным парламентским комитетом, а 22 сентября состоится голосование в сессионном зале.

«Думаю, не будет особых преград… Я думаю, документ будет широко поддержан парламентом — кроме, конечно, тех сил, которые рады были бы, если бы такие выборы происходили и в Украине», — сказал политик, но не уточнил, какие фракции он имеет ввиду.

Напомним, что ранее представитель президента в Конституционном суде, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что в выборах в Думу приняли участие жители «временно оккупированных территорий Украины», что «противоречит всем международным договорам». Он отметил, что Рада обязательно доложит мировому сообществу факты «циничного нарушения норм международного права и обязательств».

МИД Украины также грозит России «ответственностью» за привлечение жителей «оккупированных территорий» к голосованию на выборах в Госдуму.