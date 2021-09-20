Киев, 20 сентября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя депутатской фракции «Слуги народа» Александр Корниенко не ожидает проблем при голосовании в Раде за постановление о признании нелегитимными результаты выборов в Государственную думу России.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

Об этом он сказал на брифинге 20 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Корниенко, 21 сентября проект постановления будет рассмотрен профильным парламентским комитетом, а 22 сентября состоится голосование в сессионном зале.

«Думаю, не будет особых преград… Я думаю, документ будет широко поддержан парламентом — кроме, конечно, тех сил, которые рады были бы, если бы такие выборы происходили и в Украине», — сказал политик, но не уточнил, какие фракции он имеет ввиду.

Напомним, что ранее представитель президента в Конституционном суде, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что в выборах в Думу приняли участие жители «временно оккупированных территорий Украины», что «противоречит всем международным договорам». Он отметил, что Рада обязательно доложит мировому сообществу факты «циничного нарушения норм международного права и обязательств».

МИД Украины также грозит России «ответственностью» за привлечение жителей «оккупированных территорий» к голосованию на выборах в Госдуму.