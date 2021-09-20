Вологда, 20 сентября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. В Вологодской области из-за роста числа заболевших увеличивают коечный фонд для ковид-пациентов. Об этом на оперативном заседании в правительстве региона заявил губернатор Олег Кувшинников.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

«Мы видим, что начался осенний рост заболеваемости, спровоцированный в том числе ростом заболеваний ОРВИ и гриппом. Госпитализация тоже растет, 1 217 человек госпитализировано, моногоспитали заполнены на 93%. Поэтому поручаю департаменту здравоохранения подготовить предложения о развертывании дополнительных коек в монопрофильных госпиталях, чтобы обеспечить показатель свободного коечного фонда в 20%», — сказал Кувшинников.

По данным оперштаба, за последние сутки на Вологодчине коронавирус выявили у 235 человек, шесть ковид-пациентов скончались.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки число больных ковидом пополнили 19 744 человек, 778 человек скончались.