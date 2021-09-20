Пекин, 20 сентября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Китайский космический грузовой корабль «Тяньчжоу-3» успешно пристыковался к орбитальной станции «Тяньгун», сообщает 20 сентября пресс-служба Китайской программы пилотируемых полетов.

Синьхуа Тянгун-1

Корабль был запущен 20 сентября в 10:10 мск при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-7» с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань.

Стыковка с орбитальным модулем «Тяньхэ» произошла в 22.08 в 17:08 мск.

Полёт продолжался около семи часов.

Грузовик «Тяньчжоу-3» доставил на строящуюся китайскую орбитальную станцию 5,6 тонны грузов, в том числе оборудование, топливо и продовольствие, предназначенное для экипажа космического корабля «Шэньчжоу-13», который доставит трех космонавтов на орбиту в октябре текущего года.

Напомним, предыдущий экипаж корабля «Шэньчжоу-12» из трех человек провел на станции три месяца, вернувшись на Землю 17 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года Китай начал строительство собственной орбитальной станции «Тяньгун».