Стокгольм, 20 сентября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Пенсионеры, семьи с детьми и лица, живущие на пособие по болезни или компенсацию за полученные травмы при трудовой деятельности, — похоже, что это именно те группы населения Швеции, которые получат больше всего после того, как 20 сентября правительство страны представило окончательную версию бюджета на 2022 год. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм. Швеция

«В первую очередь, правительство предпочло отдать приоритет лицам с самыми низкими доходами», — заявил в эфире SVT экономист банка Swedbank Артуро Аркес.

По его оценкам, 40% от всех расходных статей бюджета правительства идут на поддержание домашних хозяйств.

«Практически каждый получит что-то, но не все получат одинаковую сумму», — добавил Аркес.

Напомним, окончательное голосование по бюджету Швеции на 2022 год состоится в декабре.