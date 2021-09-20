Вашингтон, 20 сентября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Энтузиаст с ником Netherworks разработал масштабную модификацию для TES V: Skyrim, которая позволит игрокам создать до десяти компаньонов своему персонажу. Об этом 20 сентября сообщает портал PCGamesN.

Скриншот с YouTube TES V: Skyrim

Модификация Nether's Follower Framework позволит игрокам создать и настроить до десяти персонажей-спутников — как людей, так и животных. При этом каждому компаньону можно будет прописать определённое поведение и создать уникальное жилище.

Напомним, что TES V: Skyrim — это популярная ролевая игра от студии Bethesda Game Studios. Её релиз состоялся в 2011 году.