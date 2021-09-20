Тюмень, 20 сентября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлен 221 случай заражения коронавирусом. Об этом 20 сентября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 223 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 20 сентября коронавирусом заразились 59 466 человек, выздоровели 52 114 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 20 сентября в регионе скончались 1784 пациента с COVID-19 (на 28 человек больше, чем днём ранее).